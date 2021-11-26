"Думаю, эта победа была очень важной. Уже в начале у нас было два или три момента, но мы не забили. У Боуэна был один, кажется, еще у Ярмо. А потом у Ярмоленко получился отличный удар головой с хорошей подачи Нико Влашича. Ну, и я реализовал пенальти, что сделало для нас игру более комфортной.

Феерия Ярмоленко в видеообзоре матча Рапид – Вест Хэм – 0:2

Рапид – неплохая команда. Мы знали, что они не перестанут бороться, в общем, они играют в хороший футбол. Просто сегодня наши ребята оказались для них слишком сильными.

Да, мы заняли первое место в нашей сложной группе, но я все еще думаю, что предстоит много работы. Очевидно, что чем дальше вы продвигаетесь в соревновании, тем лучше команды вы получаете. Нам нужно тяжело работать в следующих раундах", – цитирует Нобла официальный сайт Вест Хэма.

Ярмоленко обеспечил Вест Хэму 1 место – забил крутой гол в матче ЛЕ, заработал пенальти и создал 2 супермомента