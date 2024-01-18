"За рахунку 0:2 ми всі хотіли грати вперед, без пауз, і в цій безперервності вперед і назад ми були дезорганізовані. Це повинно допомогти нам навчитися, тому що поразка – велике розчарування.

Втрачений шанс Яремчука у відеоогляді матчу Кубка Іспанії Валенсія – Сельта – 1:3

Ми приймали неправильні рішення. Поступатися 0:2 на 15-й хвилині було важко. У нас була відповідь, у нас був хороший шанс наприкінці першого тайму, а у другому удар від Яремчука. Але нам не вистачало спокою. Нам просто потрібно проаналізувати матч. Ми зіграли дуже погано", – цитує Бараху Marca.

Нагадаємо, Валенсія програла Сельті з рахунком 3:1. Роман Яремчук вийшов на поле на 76 хвилині й мав нагоду відзначитися, але його удар парирував голкіпер.

Валенсія вилетіла з Кубка Іспанії, несподівано поступившись Сельті – Яремчук змарнував супершанс