"При счете 0:2 мы все хотели играть вперед, без пауз, и в этой непрерывности вперед и назад мы были дезорганизованы. Это должно помочь нам научиться, потому что поражение – большое разочарование.

Упущенный шанс Яремчука в видеообзоре матча Кубка Испании Валенсия – Сельта – 1:3

Мы принимали неправильные решения. Уступать 0:2 на 15-й минуте было тяжело. У нас был ответ, у нас был хороший шанс в конце первого тайма, а во втором удар от Яремчука. Но нам не хватало спокойствия. Нам просто нужно проанализировать матч. Мы сыграли очень плохо", – цитирует Бараху Marca.

Напомним, Валенсия проиграла Сельте со счетом 3:1. Роман Яремчук вышел на поле на 76 минуте и имел возможность отличиться, но его удар парировал голкипер.

Валенсия вылетела из Кубка Испании, неожиданно уступив Сельте – Яремчук упустил супершанс