У поєдинку 1/8 фіналу Кубка Іспанії Сельта на виїзді неочікувано розбила Валенсію (3:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Господарі пропустили вже на 13-й хвилині – кіпер Валенсії помилився на виході, махнувши рукою повз м'яч і де ла Торре п'ятою елегантно переправив круглого у сітку.

Валенсія вилетіла з Кубка Іспанії, несподівано поступившись Сельті – Яремчук змарнував супершанс

Не встигли "кажани" оговтатись від пропущеного гола, як Дієго Лопес зарядив по ногах Мігелю Родрігесу і арбітр вказав на позначку – Дувікас з пенальті зробив рахунок 2:0. Пепелу до перерви встиг відродити інтригу, отримавши свій шанс з одинадцятиметрового за гру рукою суперника.

Український форвард Роман Яремчук вийшов на останні 15 хвилин і мав фантастичний шанс, аби зрівняти. Наш земляк, замикаючи навіс, трохи не влучив по м'ячу: сфера зрізалась і по неоковирній траекторії летіла під поперечину – кіпер Сельти у стрибку дістав. Валенсія з ганьбою покидає Кубок Іспанії, а Сельта виходить у чвертьфінал турніру.