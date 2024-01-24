"У якомусь сенсі це приголомшливе досягнення. Це було нашою метою з самого початку, тому що ми не виступали в єврокубках. Ми будували команду практично з нуля і прагнули опинитися на Вемблі в лютому. Це завдання виконано. Тепер ми говоримо про перемогу у фіналі, і я щасливий.

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Можна сказати, що це не так важливо на тлі того, що Челсі вибуває з перегонів за титулом в АПЛ і місця в Лізі чемпіонів. Але для нас це важливо – як один з етапів побудови нової команди.

Це важливий крок уперед з точки зору впевненості в собі. Вихід у фінал додасть мотивації тим гравцям, які близькі до повернення до складу. Через фінал вони вже завтра захочуть вийти на тренування!

Так, я палаю бажанням виграти трофей. У Парижі вдалося виграти три трофеї, хочеться перемогти й тут. Я дуже хочу вигравати трофеї", – цитує наставника "синіх" офіційний сайт.

Лондонці розгромили Мідлсбро за сумою двох матчів у півфіналі (0:1, 6:1). Суперником команди у фіналі стане переможець пари Ліверпуль – Фулгем (перший матч – 2:1).

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