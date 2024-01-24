"В каком-то смысле это потрясающее достижение. Это было нашей целью с самого начала, потому что мы не выступали в еврокубках. Мы строили команду практически с нуля и стремились оказаться на Уэмбли в феврале. Эта задача выполнена. Теперь мы говорим о победе в финале, и я счастлив.

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Можно сказать, что это не так важно на фоне того, что Челси выбывает из гонки за титулом в АПЛ и места в Лиге чемпионов. Но для нас это важно – как один из этапов построения новой команды.

Это важный шаг вперед с точки зрения уверенности в себе. Выход в финал добавит мотивации тем игрокам, которые близки к возвращению в состав. Из-за финала они уже завтра захотят выйти на тренировку!

Да, я горю желанием выиграть трофей. В Париже удалось выиграть три трофея, хочется победить и здесь. Я очень хочу выигрывать трофеи", – цитирует наставника "синих" официальный сайт.

Лондонцы разгромили Мидлсбро по сумме двух матчей в полуфинале (0:1, 6:1). Соперником команды в финале станет победитель пары Ливерпуль – Фулхем (первый матч – 2:1).

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