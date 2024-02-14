Мароканський півзахисник Марселя Аззедін Унаї поділився очікуваннями від першого стикового матчу з Шахтарем за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Ми дуже добре підготувалися до поєдинку. Впевнений, що Шахтар теж підходить до дуелі у всеозброєнні, тому очікуємо важкої гри. Зрештою, у нас ще буде домашній матч за тиждень.

"Налаштовуюся забити Марселю": хавбек Шахтаря вказав на головну перевагу Гаттузо і Ко у майбутній дуелі

Ми хочемо показати хорошу гру, а все решта, що відбувається тут, в нас вдома чи десь у світі, не повинно нас зачіпати. Ми футболісти, наша робота – грати у футбол.

У всіх є невдалий період, криза чи чорна смуга, але ми віддамо в матчі 100% своїх сил і зробимо все, щоб показати найкращу гру. У нас новий тренер, я позитивно налаштований на виступ команди", – сказав Унаї на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, перший матч за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Марселем відбудеться у четвер, 15 лютого, у німецькому Гамбурзі. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

"Без футболу – мертвий": лідер Марселя був листоношею, різав сосиски і міг зів'янути у Білорусі, але дотягнувся до Мессі