"Мы очень хорошо подготовились к поединку. Уверен, что Шахтер тоже подходит к дуэли во всеоружии, поэтому ожидаем тяжелой игры. В конце концов, у нас еще будет домашний матч через неделю.

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Мы хотим показать хорошую игру, а все остальное, что происходит здесь, у нас дома или где-то в мире, не должно нас затрагивать. Мы футболисты, наша работа – играть в футбол.

У всех есть неудачный период, кризис или черная полоса, но мы отдадим в матче 100% своих сил и сделаем все, чтобы показать лучшую игру. У нас новый тренер, я позитивно настроен на выступление команды", – сказал Унаи на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, первый матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Марселем состоится в четверг, 15 февраля, в немецком Гамбурге. Начало встречи в 19:45 по киевскому времени.

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