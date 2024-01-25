"УАФ – общественное объединение, где членство является добровольным. Каждый имеет право приобретать членство или прекращать его исключительно по собственному желанию. Получая членство в региональной ассоциации, футбольный клуб получает право выступления в соревнованиях высшего дивизиона, а также приобретает членство в УПЛ и обязуется соблюдать уставы и регламентные нормы УПЛ, УАФ, УЕФА и ФИФА. Таким образом, членство в местной ассоциации является формальным и необходимым лишь на момент прохождения аттестации.

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То есть если бы завтра была аттестация на следующий сезон, то Ворскла ее не смогла бы пройти. Претендент на аттестат должен подтвердить членство в региональной ассоциации. Выход Ворсклы никак не повлияет на команду в текущем сезоне УПЛ.

Но Ворскла должна предъявить справку из региональной ассоциации в комитет аттестации о своем членстве. Если же решение о выходе из АФП спонтанное и о "тылах" в клубе не позаботились, то могут возникнуть вопросы. Если вдруг Ворскла на момент предоставления такой справки не заручится членством в какой-то из ассоциаций, могут быть проблемы. Согласно регламенту, документы на получение аттестата участия в УПЛ в сезоне 2024/25 подаются до 31 марта текущего года. То есть времени, чтобы восстановить или приобрести новое членство, у клуба достаточно.

Учитывая довольно разветвленную систему коллективного членства в УАФ, не исключено, что Ворскла, прекращая свое членство в Ассоциации футбола Полтавщины, одновременно решила приобрести членство в другой футбольной ассоциации местного уровня, например, в Ассоциации футбола города Полтава или какой-то другой районной ассоциации", – сказал Скоропашкин в комментарии Українському футболу.

Напомним, уже сегодня, 25 января, состоится Конгресс УАФ, на котором изберут нового президента организации. Единственным кандидатом является Андрей Шевченко. Андрей Павелко, который возглавлял Ассоциацию с 2015 года, отстранен судом от должности и находится в СИЗО.

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