У Вірменії тренер Арарата побив нападника своєї команди – ФІФА може розглянути інцидент

Форвард вірменського Арарата Мпумелепо Дадібой Зване звернувся у Федерацію футболу Вірменії зі звинуваченнями на адресу головного тренера команди Абраама Хашманяна за те, що той вдарив його. Справу може розглянути у ФІФА.

"2 березня Арарат програв. Я не зіграв, але після поєдинку він підійшов до мене і сказав, що я посміхався, і дав мені ляпас. Я був дуже обурений, і один з моїх товаришів по команді бачив це і теж дуже обурився. Я нічого не сказав, тому що думав, що мене виженуть з команди. Якби я сказав щось, всі б це знали. Наступний інцидент стався 25 березня після товариського матчу. У цій грі я отримав трохи ігрового часу. 10 хвилин зіграв на позиції лівого захисника, хоча я – лівий нападник.

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Він кожного разу ставив мене на іншу позицію, навіть коли я насилу пристосовувався до неї під час тренування. Після гри Абраам прийшов до мене в кімнату і покликав мене, мало того, що кричав "дурний, непотрібний, чорний іноземець", так ще й потім дав ляпас і вдарив мене.

Я почав штовхати його, деякі футболісти побачили те, що відбувається, і зупинили тренера. Мені було боляче, і я був шокований, що тренер може вдарити гравця. Найгірше те, що він прийшов в мою кімнату і побив мене, тому що я завжди мовчав. Оскільки всі були там, я замовк, мої товариші по команді не дозволили тренеру продовжити, я не став битися, попросив відвезти мене в лікарню. Мені було боляче, але мені не дозволили. Лікар клубу прописав таблетки знеболювальні, у мене боліли шия, ліве око і щелепа.

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Я звернувся у федерацію, мені подзвонили, я дав свідчення, розповів, що сталося. Вони сказали, що розслідують інцидент. Зараз чекаю. Якщо федерація не допоможе, я відразу відправлю свою справу в ФІФА", – цитує Зване Armfootball.

"Це брехня. Такого не було, і не може бути. Він ледачий футболіст і до того ж брехун. Він ще й злодій, він вкрав футбольну форму з клубу. Він і його друзі створили якусь коаліцію проти мене, позаяк знають, що ми не продовжимо з ними контракт", – відповів тренер.