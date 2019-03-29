"Син запитує, чому мене розносять в Аргентині". Мессі – про критику в збірній, невдачу на ЧС-2018 та Роналду в Ювентусі

Лідер Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував найгарячіші теми навколо своєї персони в інтерв'ю на Radio 94.7 Club.

Критика за гру в збірній: "Я звик до того, що про мене всяке говорять, завжди щось придумують. Мене нічого не дивує. Сказано багато брехні та вигаданих речей на мою адресу. Я злюсь, бо люди вірять у такі наклепи.

Пропуск спарингу з Марокко? Правда в тому, що до міжнародної перерви я підійшов з розтягненням, яке залишилося з грудня. Помірно тренуюся, не граю в усіх матчах. Я почуваюся краще, але все одно повинен берегти себе".

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Невдача на ЧС-2018: "Я думав про те, щоб закритися в собі, втекти з сім'єю і забути все, що я робив. На деякий час намагався відсторонитися від усього, зокрема від збірної".

Ціль у збірній: "Я б дуже хотів виграти щось з Аргентиною. Я планую виступати на всіх великих турнірах. Багато людей казали, що я не повинен повертатися в збірну. А мій син навіть запитав, чому мене розносять в Аргентині.

Копа Амеріка-2019? Я гратиму для себе, для своєї сім'ї, для моїх прихильників, для тих, хто справді мене любить і насолоджується тим, що я роблю. А ненависники мусять змиритися і ще трішки мене потерпіти.

Це ідіотизм, коли люди кажуть, нібито мій батько керує збірною Аргентини. Також подейкують, що він впливає на федерацію футболу. Моя сім'я через це все страждає. Мої друзі та рідні страждають через брехню. Будь-хто може сказати будь-яку нісенітницю. Люди вірять у це – і я погана людина".

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Роналду в Ювентусі: "Мені було приємно грати проти Кріштіану, навіть якщо це було складно. Мені подобалося вигравати трофеї, коли він був у Мадриді. Було б чудово, якби він досі там залишався.

Я дуже поважаю Ювентус. Це сильна команда з хорошими гравцями. А з появою Кріштіану – тим більше. Після перемоги над Атлетіко вони серед головних претендентів на успіх у ЛЧ".

Повернення в Аргентину: "Я б хотів повернутися в Аргентину, але зараз це нелегко. Мені потрібно думати про своїх дітей. Тьяго росте та вже приймає рішення з нами. Він міг би повернутися в Аргентину, однак все не так просто. Я б хотів пограти за Ньюеллз Олд Бойз.

Не знаю, чому мене називають вболівальником Рівер Плейта. Я з дитинства вболіваю за Ньюеллз Олд Бойз, вся моя сім'я підтримує цей клуб. А на фінал Кубка Лібертадорес у Мадриді я сходив просто так, адже такого більше не буде".