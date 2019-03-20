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Футзалістка збірної України вдарила тренера в щелепу

21:05 1038 Читать на русском
Футзалістка збірної України вдарила тренера в щелепу
Анна Сидоренко / IMS-НУХТ

Анна Сидоренко, яка виступає за жіночу збірну України з футзалу, не витримала та вдарила в щелепу тренера суперниць.

У матчі чемпіонату України з футзалу серед жінок між командами IMS-НУХТ і Будстар-НПУ стався епізод, який сколихнув мережу.

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Гравець збірної України вводила м'яч у гру з-за бокової лінії, коли тренер команди-суперниці Олександр Ратич пройшов біля неї та завадив виконати стандарт. Дівчина після цього "заїхала" наставнику в обличчя.

Сидоренко отримала пряму червону картку і покинула паркет на 17-й хвилині поєдинку. Попри це IMS-НУХТ переміг з рахунком 3:2.

Цікаво, що раніше Ратич очолював саме команду, де виступає Сидоренко.

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