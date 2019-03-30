В Армении тренер Арарата избил нападающего своей команды – ФИФА может рассмотреть инцидент

Форвард армянского Арарата Мпумелепо Дадибой Зване обратился в Федерацию футбола Армении с обвинениями в адрес главного тренера команды Абраама Хашманяна за то, что тот ударил его. Дело может пойти в ФИФА.

"2 марта Арарат проиграл. Я не сыграл, но после поединка он подошел ко мне и сказал, что я улыбался и дал мне пощечину. Я был очень возмущен, и один из моих товарищей по команде видел это и тоже очень возмутился. Я ничего не сказал, потому что думал, что меня выгонят из команды. Если бы я сказал что-то, все бы это знали. Следующий инцидент произошел 25 марта после товарищеского матча. В этой игре я получил немного игрового времени. 10 минут сыграл в позиции левого защитника, хотя я – левый нападающий.

Футзалистка сборной Украины ударила тренера в челюсть

Он каждый раз ставил меня на другую позицию, даже когда я с трудом приспосабливался к ней во время тренировки. После игры Абраам пришел ко мне в комнату и позвал меня, мало того, что кричал "глупый, бесполезный, черный иностранец", так еще и затем дал пощечину и ударил меня.

Я начал толкать его, некоторые футболисты увидели происходящее и остановили тренера. Мне было больно, и я был шокирован, что тренер может ударить игрока. Хуже всего то, что он пришел в мою комнату и избил меня, потому что я всегда молчал. Поскольку все были там, я замолчал, мои товарищи по команде не позволили тренеру продолжить, я не стал драться, попросил отвезти меня в больницу. Мне было больно, но мне не разрешили. Врач клуба прописал таблетки обезболивающие, у меня болели шея, левый глаз и челюсть.

"Сын спрашивает, почему меня разносят в Аргентине". Месси – о критике в сборной, неудаче на ЧМ-2018 и Роналду в Ювентусе

Я обратился в федерацию, мне позвонили, я дал показания, рассказал, что случилось. Они сказали, что расследуют инцидент. Сейчас жду. Если федерация не поможет, я сразу отправлю свое дело в ФИФА", – цитирует Зване Armfootball.

"Это вранье. Такого не было, и не может быть. Он ленивый футболист и к тому же лжец. Он еще и вор, он украл футбольную форму из клуба. Он и его друзья создали некую коалицию против меня, так как знают, что мы не продлим с ними контракт", – ответил тренер.