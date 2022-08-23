"Ворог не припиняє атакувати нашу країну та погрожувати нам. Але сподіваюсь, що завтра, попри все, відновиться наше спортивне життя.

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Наша команда з невеликого міста України, проте має великі амбіції. В історії футбольного клубу Олександрія було багато яскравих моментів. І я хочу, щоб у прийдешньому чемпіонаті ми змогли їх повторити та знову пережити ті незабутні емоції.

Сьогоднішній склад команди здатний вирішувати найамбітніші задачі. Тож у цьому чемпіонаті ми будемо боротися за медалі. Зараз перед усіма нами стоять великі виклики. Але я як українець вірю в Збройні Сили України, вірю в себе, вірю в нашу команду, в кожного з вас. І я хочу, щоб ви вірили в наші Збройні Сили, в себе та нашу команду!", – цитує Кузьменка офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, найвищим досягненням Олександрії стали бронзові медалі УПЛ у сезоні 2018/19. У новому розіграші підопічні Юрія Гури стартують лише у другому турі домашній матчем проти Миная 29 серпня. Поєдинок першого туру проти СК Дніпро-1 було перенесено на 16 листопада через участь дніпрян у Лізі Європи.

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