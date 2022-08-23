Президент "горожан" Сергей Кузьменко пообщался с футболистами своей команды и озвучил им задачу на грядущий чемпионат Украины.

"Враг не прекращает атаковать нашу страну и угрожать нам. Но надеюсь, что завтра, несмотря ни на что, восстановится наша спортивная жизнь.

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Наша команда из небольшого города Украины, однако, имеет большие амбиции. В истории футбольного клуба Александрия было много ярких моментов. И я хочу, чтобы в грядущем чемпионате мы смогли их повторить и снова пережить незабываемые эмоции.

Сегодняшний состав команды способен решать самые амбициозные задачи. Так что в этом чемпионате мы будем бороться за медали. Сейчас перед всеми нами стоят большие вызовы. Но я, как украинец, верю в Вооруженные Силы Украины, верю в себя, верю в нашу команду, в каждого из вас. И я хочу, чтобы вы верили в наши Вооруженные Силы, в себя и нашу команду!" – цитирует Кузьменко официальный сайт клуба.

Напомним, наивысшим достижением Александрии стали бронзовые медали УПЛ в сезоне 2018/19. В новом розыгрыше подопечные Юрия Гуры стартуют только во втором туре домашним матчем против Миная 29 августа. Поединок первого тура против СК Днепр-1 был перенесен на 16 ноября из-за участия днепрян в Лиге Европы.

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