"Так, у нас оновлений склад, але це буде й новий чемпіонат. Торік теж був оновлений склад – він майже щороку змінюється. Тож просто готуємось до нового чемпіонату.

Мудрик може стати одноклубником Зінченка в Арсеналі

Якихось особливостей у тренувальному процесі перед матчем з Металістом 1925 не було. Усе як завжди, нічого не змінювалося. Тактично, емоційно і фізично команда підготовлена добре. Вважаю, ми готові до чемпіонату. Від першого тижня було зрозуміло, чого від нас вимагає тренерський штаб, і ми працюємо у цьому напрямку.



У чому основні відмінності тренувань Де Дзербі та Йовічевіча? Кожен тренер – індивідуальність та має власне бачення футболу. У когось більш комбінаційний стиль, у когось гостріший футбол – усі відрізняються один від одного.

Можливо, вже пройшло багато часу, і в світі забувають, які події відбуваються в Україні. Наша мета – через ігри нагадувати всьому світові про те, що нічого не закінчилося, та про те, які звірства відбуваються у нас, в Україні", – цитує Мудрика офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" у вівторок, 23 серпня, відкриватимуть новий сезон УПЛ поєдинком проти Металіста 1925. Початок зустрічі о 13:00.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?