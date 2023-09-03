"За час перерви у чемпіонаті у тренерському штабі будуть якісь зміни. Ми розглядаємо усі варіанти.

СК Дніпро-1 остаточно визначився з місцем базування після вильоту з єврокубків

Михайленко – наш, дніпровський. Але він сидить то на Кіпрі, то... Давайте так казати: Михайленко розглядається серед декількох кандидатів.

Скрипник? У Скрипника, Григорчука чинні контракти зі своїми клубами. Ну, якщо я зараз скажу вам, що Скрипника, наприклад, в Дніпрі не буде, а він з'явиться? Звідки я знаю? Щось будемо думати, вирішувати.

Чи розглядаємо варіант повернення Йовічевіча, якщо він припинить роботу в Саудівській Аравії (нині він очолює місцевий Аль-Раед, – прим.)? Ні. Якщо людина одного разу зрадила, навіщо її знову запрошувати? У нас із Йовічевічем погані взаємини. Ми з ним судимось", – сказав Фрідман у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 залишився без наставника після поразки Оболоні (1:2) у матчі 4-го туру УПЛ – у відставку подав Олександр Кучер. Наразі команду тимчасово очолює в. о. головного тренера Валерій Городов (раніше ЗМІ писали, що він може отримати кредит довіри як мінімум до зими, якщо команда збереже прописку у єврокубках).

СК Дніпро-1 – ЛНЗ і ще два матчі УПЛ. Анонс