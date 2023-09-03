В рамках 6-го туру УПЛ СК Дніпро-1 приймає ЛНЗ, Колос зіграє з Кривбасом, а Рух – з Металістом 1925. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 – ЛНЗ

СК Дніпро-1 стоїть на порозі тривожних часів. Ігора Коломойського вчора заарештували, а легіонери недвозначно натякають на відсутність наміру проживати в Дніпрі – а саме туди невдовзі має повернутись команда. Не можуть знайти і нового коуча, тож в.о. Валерій Городов починає підтверджувати приказку про тимчасове й вічне.

Хоча і зараз "жовто-чорним" непросто. СК став першою в історії футболу командою, якій вдалося вилетіти з кваліфікації одразу трьох єврокубків, та ще й не вигравши жодного матчу.

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По грі ситуація є ще сумнішою – у дніпровців були хороші за якістю поєдинки (з Панатінаїкосом і Славією), але вони виявились винятком із правил. Здебільшого ж Дніпро-1 демонструє беззубий футбол, нездатний здолати навіть Оболонь і Минай. І це при такому потужному, як для УПЛ, складі.

"Спортклубівці" також мають величезні проблеми в обороні, які ще й виливаються у червоні картки. Обидва матчі проти Спартака Трнави догравали вдев'ятьох, а загалом за 9 матчів у сезоні команда отримала шість (!) вилучень – у Сарапія їх аж два. За фоли останньої надії після однотипних помилок в боротьбі.

За такого розкладу будь-який суперник для СК Дніпра-1 виглядає небезпечним. Навіть ЛНЗ, який програв чотири з п'яти матчів УПЛ. Виправданням для черкасців є важкий календар (Чорноморець, Кривбас, Полісся), однак керівництво все одно вдалося до оперативної зміни тренера – команду очолив Олег Дулуб, який знається на грамотних "автобусах". А склад-то тут зібраний саме під еліту.

За очікуваними очками ЛНЗ взагалі видерся на четверте місце, але по грі не можна сказати, що новачку не щастило. Команда допускала багато помилок у обороні й виглядала тактично обмеженою – вона явно була заточена лишень на біцца-бороцца зі швидкими флангами. Словом, депресняк. Можливо, з новим коучем та підписанням Хобленка (форварда) й Калюжного (орендований з Олександрії опорник) стане веселіше.

Кадрова ситуація

Травмовані: Волинець, Адамюк, Третяков – Рибалка, Банада

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – ЛНЗ

СК Дніпро-1: Кінарейкін – Пасіч, Сваток, Сарапій, Кравець – Бабенко – Лєднєв, Піхальонок, Рубчинський, Бланко – Гуцуляк

ЛНЗ: Пеньков – Насонов, Муравський, Лопирьонок, Савін – Хамелюк, Калюжний – Наумець, Тищенко, Пасіч – Прядун

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Кожного разу здається, що СК Дніпро-1 повинен перемогти. І падати нікуди, і суто статистично не віриться у продовження негативної серії – однак вона продовжується. Команда виграла всього один матч у сезоні (проти Полісся), та і той випадково. Що найбільш важливо, немає жодних ознак прогресу.

ЛНЗ здатний закритись і тікати в контратаки, а більшого у матчах проти СК Дніпро-1 і не треба. Цього може виявитись достатньо навіть для перемоги. Ставимо на те, що черкасці як мінімум не зазнають поразки.

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET оцінєю розклади інакше. Фахівці вважають СК Дніпро-1 безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Валерія Городова – 1.53. На тріумф ЛНЗ дають аж 6.90, а нічию оцінили коефіцієнтом 4.35.

Букмекери очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.87, аналогічний тотал менше – 2.01. Гол Даніеля Ківінди помножить вашу ставку на 2.20, а Максима Прядуна – на 2.75.

Колос – Кривбас

Колос тиждень тому зазнав першої поразки, безапеляційно програвши Шахтарю. Перед цим ковалівцям вдалося перемогти Чорноморець з Вересом (по 2:0) і зупинити Рух (1:1), але з Оболонню була нічия. Словом, результати типового середняка.

Можна наговорити багато красивих слів про футбол Колоса, його схему з трьома захисниками, використання вінгерів, тощо – але по факту тут нічого описувати. Підопічні Ярослава Вишняка демонструють традиційну для УПЛ гру на результат. Головною чеснотою "хліборобів" є не якісь тонкі тактичні моменти, а здатність затягувати суперника у в'язке болото з купою боротьби й мінімумом простору.

Так, це нецікаво для вболівальників, але такий футбол доволі ефективний. Колос за очікуваними очками видерся на шосту позицію, а суперники недозабили у його ворота вже три очікуваних голи. Але чи вистачить цього для матчу з Кривбасом?

Криворіжці під керівництвом Юрія Вернидуба виглядають багатою версією Колоса. Стилістично вони відрізняються слабко – та ж гра від пічки, ті ж флангові контратаки, та ж ретельна робота на стандартах. От тільки у Кривбаса вкрай потужний склад, у якому зібрані не тільки "бійці", а й хороші креативники.

Як наслідок, команда на порядок небезпечніша в грі на зустрічних курсах. У хорошому настрої вона навіть Шахтарю здатна забити тричі. За очікуваними голами після п'яти стартових турів лідирував саме Кривбас – і за очікуваними очками теж.

Втім, у реальності колектив здобув усього дві перемоги, розписав нічия з Оболонню й програв Олександрії. Словом, результати такі ж середнякові, як і у Колоса.

Кадрова ситуація

Травмовані: Семенов, Якимець, Соса (усі – Кривбас)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Кривбас

Колос: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Лучкевич, Оріховський, Богданов, Цуріков – Демченко, Мякушко – Безбородько

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго – Іліч, Бізімана – Задерака, Луньов, Хомченовський – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Як показав досвід матчів з Оболонню й Олександрією, Кривбасу погано даються матчі проти своїх "дзеркал". Тут потрібно створювати щось самому, а не просто очікувати на помилку в щільному блоці суперника. Навіть з ЛНЗ сильно допомогли стандарти, а от у позиційному наступі все було не дуже весело.

Колос в'яже гру майстерно, а у всьому іншому команди схожі. З огляду на ці фактори, ставимо на нічию.

Рух – Металіст 1925

Цього матчу взагалі могло не бути. Посеред тижня один із директорів Металіста 1925 повідомив, що клуб на 95% буде ліквідовано, адже головний інвестор втратив можливості для фінансування харків'ян. В той же день інший директор повідомив, що клуб існуватиме – і він дійсно вижив, якимось дивом моментально знайшовши нового спонсора.

В останній день трансферного вікна "жовто-сині" навіть підписали вільним агентом форварда Борячука, а також орендували з Шахтаря центрбека Фарину. Словом, історія дивна, але проект живий – і це добре. Тепер треба розрулювати ситуацію на полі. Результати в останніх двох турах були хорошими (мінімальні перемоги над ЛНЗ і Минаєм), але впевненими їх не назвати.

Металіст 1925 за рівнем гри дуже близький до аутсайдерів. Власне, за очікуваними очками харків'яни йдуть на 13-й позиції, а менше очікуваних голів після 5-го туру було тільки у Ворскли (при матчі в запасі) та Олександрії. Словом, Едмару й Голодюку є над чим працювати.

Рух же після трьох поспіль перемог із сумарним рахунком 7:2 прозвали відкриттям сезону. Дійсно, львів'яни вразили як фізичною готовністю, так і грамотною тренерською роботою – "жовто-чорні" вміло розподіляли сили й били по тактичних вразливостях суперників. Щоправда, вже після вирваної у компенсований час звитяги над Поліссям стало помітно, що колектив поступово збавляє оберти.

І дійсно – далі сталися 1:1 з Колосом. Хоча це такий собі показник – ковалівці в'яжуть по руках і ногах футбол майже всіх команд УПЛ. Далі відбулися перемога над Скалою в Кубку й пропуск туру.

Загальна статистика Руха на старті сезону не виглядає такою ж вражаючою, як результати. Всього 6,38 очікуваних голів (при восьми реальних), 4,14 очікуваних пропущених (проти трьох по факту), сьоме місце за очікуваними очками (а не третє). Цифри явно натякають, що львів'яни залишаються середняками – власне, в цьому ніхто й не сумнівався.

Кадрова ситуація

Травмовані: Борячук (під питанням), Бичек (обидва – Металіст 1925)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Металіст 1925

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Дідик, Роман – Сапуга, Притула, Едсон – Квасниця, Климчук, Руніч

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Безуглий, Фарина, Капінус – Габелок, А. Ткачук, Вачіберадзе – Русин, Сидоров, Юсов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Рух дещо перебрав очок, скориставшись кризою Зорі, логістичними проблемами Ворскли й помилкою Бойка у 3-му турі. З першим же суперником без явних проблем сталася доволі типова для УПЛ гра, а через тиждень ситуація повторилась – але не можна сказати, що львів'янам тупо фартило. Їхній стартовий прорив пояснюється збігом факторів.

Через цей збіг важко зрозуміти, наскільки підопічні Віталія Пономарьова готові до перемоги над Металістом 1925 – таким же в'язким колективом з хорошим складом. Логіка підказує ставити на нічию, однак говорити про неї впевнено поки що не можна. Сьогодні можливі будь-які варіанти.

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