У топ-10 найдорожчих гравців УПЛ потрапили четверо українців

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков очолив рейтинг найкоштовніших гравців української першості.

Авторитетний портал Transfermarkt опублікував список найдорожчих гравців чемпіонату України. У десятку найкоштовніших футболістів потрапили представники лише двох клубів – Динамо та Шахтаря. Цікаво, що кияни представлені у переліку двома гравцями, а "гірників" у рейтингу аж восьмеро.

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Очолює "десятку" півзахисник київського Динамо Віктор Циганков. Transfermarkt править за гравця 20 млн євро. Ще одного киянина – захисника Віталя Миколенка – оцінюють у 10 млн євро. Найдешевшим серед українців у цьому списку є півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко – 6 млн євро.

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