В топ-10 самых дорогих игроков УПЛ попали четверо украинцев

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков возглавил рейтинг самых ценных игроков украинского первенства.

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков чемпионата Украины. В десятку самых ценных футболистов попали представители только двух клубов – Динамо и Шахтера. Интересно, что киевляне представлены в перечне двумя игроками, а "горняков" в рейтинге аж восемь.

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Возглавляет "десятку" полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро. Еще один киевлянин – защитник Виталий Миколенко – стоит 10 млн евро. Самым дешевым среди украинцев в этом списке является полузащитник Шахтера Виктор Коваленко – 6 млн евро.

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