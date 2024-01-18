У стані збірної Малі, яка бере участь у Кубку африканських націй, стався спалах малярії. Про це заявив головний тренер команди Ерік Шелль. За його словами, в лазареті опинилися лівий захисник Тулузи Мусса Діарра і півзахисник Тоттенхема Ів Біссума.

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Перші ознаки хвороби Біссума відчув перед грою з ПАР (2:0) у першому турі КАН, і з цієї причини попросив у другому таймі заміну. Проте, у Біссума хороші шанси продовжити виступи на турнірі. Як інформує Africa Foot United, півзахисник відновив тренування перед матчем із Тунісом. Зустріч відбудеться 20 січня.

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