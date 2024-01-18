В стане сборной Мали, которая участвует в Кубке африканских наций, случилась вспышка малярии. Об этом заявил главный тренер команды Эрик Шелль. По его словам, в лазарете оказались левый защитник Тулузы Мусса Диарра и полузащитник Тоттенхэма Ив Биссума.

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Первые признаки болезни Биссума почувствовал перед игрой с ЮАР (2:0) в первом туре КАН, и по этой причине попросил во втором тайме замену. Тем не менее, у Биссума хорошие шансы продолжить выступления на турнире. Как информирует Africa Foot United, полузащитник возобновил тренировки перед матчем с Тунисом. Встреча состоится 20 января.

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