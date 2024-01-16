Туніс сенсаційно програв Намібії в першому матчі на КАН-2023
Намібія несподівано обіграла Туніс і здобула першу перемогу в історії Кубка африканських націй.
КАН-2023, груповий раунд, 1 тур
Туніс – Намібія – 0:1
Гол: Готто, 88
Буркіна-Фасо – Мавританія – 1:0
Гол: Траоре, 90+6 (пен)
Туніс приїхав на Кубок Африки в статусі одного з фаворитів, але в першому ж матчі "Орли Карфагену" зазнали поразки від скромної Намібії, на перемогу якої букмекери давали коефіцієнт 10.
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Намібія весь матч демонструвала хороший футбол і створювала моменти, однак лідер команди Шалуліле змарнував три шанси забити. Туніс також не міг використати свої нагоди.
Розв'язка настала в останні хвилини основного часу. Готто відгукнувся на подачу з флангу та головою забив переможний для Намібії гол. Деон навіть оформив дубль, але судді скасували взяття воріт через офсайд.
Буркіна-Фасо також вирвала перемогу над Мавританією в останню мить. Ісса Каборе з Лутона впав у чужому штрафному майданчику та заробив пенальті, а Бертран Траоре з Астон Вілли реалізував 11-метровий. Таким чином Буркіна-Фасо стала лідером групи D, в якій є Алжир.