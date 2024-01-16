Малійці були сильнішими за Південну Африку (2:0) в першому турі групового раунду КАН-2023.

КАН-2023, груповий раунд, 1 тур

Малі – ПАР – 2:0

Голи: Траоре, 60, Сінайоко, 66

Нереалізований пенальті: Тау, 19 (П)

Південна Африка могла виграти перший тайм, заробивши пенальті – Макгопа отримав удар ліктем в обличчя. Однак лідер команди Персі Тау з 11-метрової позначки не влучив у ворота.

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Малійці вирішили завдання протягом шести хвилин. На 60-й відкрили рахунок, а на 66-й закріпили перевагу.

Перший гол забив Амарі Траоре – захисник Реала Сосьєдад зіграв на добиванні після якісного удару зі штрафного від Койта. А другий гол організували представники французького чемпіонату – Лассіне Сінайоко скористався пасом Каморі Думбія.

Збірна Малі стала лідером групи Е за підсумками першого туру. В іншому матчі квартету Намібія обіграла Туніс.