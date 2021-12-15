"У Григорія Суркіса та Алішера Усманова (російський олігарх, який, за чутками, контролює Евертон – прим.) хороші дружні стосунки, я це знаю. Був разом з Алішером на ювілеї у Григорія, який святкувався на динамівській базі. Але, знову ж таки, це не має бути головним у питанні можливого трансферу Миколенка. Тут, повторюся, все має виходити від того, чи потрібен тренеру цей гравець.

"Думав, що Шевченко забере Миколенка в Дженоа": Сабо вважає, що динамівцю рано їхати в АПЛ

Думаю, що агент Віталія всі ці питання з'ясує, а якщо буде потрібна допомога, я готовий її надати. У будь-якому разі, на цьому трансфері може Динамо заробити, скажімо, 50 мільйонів, агент 10 мільйонів, гравець отримати божевільний контракт. Але якщо він при цьому не гратиме, то через якийсь час готовий буде відмовитися від усіх цих грошей, бо просто захоче грати у футбол. Розумію, що це, напевно, дивно чути від агента, але я вважаю, що великі гроші псують футбол. Не хотілося б, щоб цей фактор не найкращим чином позначився на кар'єрі Миколенка", – сказав Варга у коментарі Footboom.

За інформацією ЗМІ, Динамо і Евертон вже узгодили перехід Віталія Миколенка за 23 млн євро.

Челсі до Абрамовича: професіоналізм Дрейка, розквіт 70-го та дует Гулліта і Віаллі