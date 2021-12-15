"Думав, що Шевченко забере Миколенка до себе в Дженоа. АПЛ – це зовсім інша ліга, інший чемпіонат і порівняти його з УПЛ, звичайно ж, ніяк не можна. Там інший футбол, швидкий. В Англії не сидять по 10 людей у ​​своєму штрафному майданчику. Не скажу, що в Англії грубий чемпіонат, але досить жорсткий. Як прийме його Віталій? В Україні таки грають по-іншому.

Миколенко вже підписав контракт з Евертоном – ЗМІ розкрив суму трансферу

На мою думку, в чемпіонат Англії Віталіку їхати ще зарано. Він добре грає на атаку, підключається, робить передачі. Але це в УПЛ. А у Лізі чемпіонів ми цього не бачили. Йому не давали суперники проявити себе.

Головне, щоб він в Англії не спікся, не сів на лаву запасних, адже в Евертоні може змінитися головний тренер. Якщо його запрошує один фахівець, а незабаром прийде інший, він може опинитися у немилості. Але дай боже, щоб усе вийшло. Подивимося. Для збірної це буде добре", – цитує Сабо Meta Ratings.

Нагадаємо, сьогодні румунські ЗМІ повідомили, що Миколенко вже підписав контракт з "ірисками", а кияни отримають за свого вихованця 23 млн євро.

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