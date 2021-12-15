"У Григория Суркиса и Алишера Усманова (российский олигарх, который, по слухам, контролирует Эвертон – прим.) хорошие дружеские отношения, я это знаю. Был вместе с Алишером на юбилее у Григория, который праздновался на динамовской базе. Но опять же, это не должно быть главным в вопросе возможного трансфера Миколенко. Тут, повторюсь, все должно исходить от того, нужен ли тренеру этот игрок.

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Думаю, что агент Виталия все эти вопросы выяснит, а если потребуется помощь, я готов ее предоставить. Во всяком случае, на этом трансфере может Динамо заработать, скажем, 50 миллионов, агент 10 миллионов, игрок получит сумасшедший контракт. Но если он при этом не будет играть, то через некоторое время готов будет отказаться от всех этих денег, потому что просто захочет играть в футбол. Понимаю, что это, наверное, удивительно слышно от агента, но я считаю, что большие деньги портят футбол. Не хотелось бы, чтобы этот фактор не лучшим образом сказался на карьере Миколенко", – сказал Варга в комментарии Footboom.

По информации СМИ, Динамо и Эвертон уже согласовали переход Виталия Миколенко за 23 млн евро.

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