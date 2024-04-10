Шестеро чоловіків були заарештовані у зв'язку з убивством південноафриканського футболіста Люка Флерса.

24-річна зірка Кайзер Чіфс був застрелений під час викрадення автомобіля на заправній станції в Йоганнесбурзі минулого тижня. У середу, 10 квітня, міська поліція заявила про арешт шістьох підозрюваних. Про це повідомляє ВВС.

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Згідно із заявою, поліція вважає затриманих частиною синдикату, відповідального за викрадення автомобілів у провінції Гаутенг. Слідчі продовжують активно шукати нових підозрюваних. Представникам органів правопорядку вдалося знайти автомобіль футболіста, який був уже в розібраному стані.

Очікується, що підозрювані постануть перед судом у п'ятницю.