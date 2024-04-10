Шестеро мужчин были арестованы в связи с убийством южноафриканского футболиста Люка Флерса.

24-летняя звезда Кайзер Чифс был застрелен во время угона автомобиля на заправочной станции в Йоханнесбурге на прошлой неделе. В среду, 10 апреля, городская полиция заявила об аресте шестерых подозреваемых. Об этом сообщает ВВС.

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Согласно заявлению, полиция считает задержанных частью синдиката, ответственного за угоны автомобилей в провинции Гаутенг. Следователи продолжают активно искать новых подозреваемых. Представителям органов правопорядка удалось найти автомобиль футболиста, который был уже в разобранном состоянии.

Ожидается, что подозреваемые предстанут перед судом в пятницу.