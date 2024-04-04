Як інформує Marca, 24-річного захисника застрелили під час крадіжки його автомобіля у передмісті Йоганнесбургу.

Екс-гравець збірної України помер від раку мозку, до якого призвів укус кліща

Люка Флерс брав участь в Олімпійських іграх у Токіо у 2021 році у складі ПАР. За національну команду він не встиг дебютувати. Флерс виступав за такі клуби, як Кайзер Чіфс, Убунту Кейптаун та СуперСпорт Юнайтед.

Люка був великим шанувальником легенди Барселони Карлеса Пуйоля. Флерс та іспанець зустрілися, коли футболіст святкував своє 18-річчя.

Рома двічі принижувала Лозі, який володів унікальним талантом – заради команди просив милостиню і забивав із травмою