Комерційний директор СК Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман розповів, чи були пропозиції від інших клубів щодо лідера команди Олександра Піхальонка.

– Чи правдива інформація, що Піхальонка пропонували Палмейрасу?

– Щодо Палмейраса – це якась дурниця. Це Олег Авдиш піарився незрозуміло навіщо. Жодних пропозицій стосовно Піхальонка від закордонних клубів не було.

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– Віктор Циганков розповідав, що Жирона питала про Піхальонка. А до вас з Жирони не звертались?

– Коли переходив Довбик, з Жироною мали контакти Люндовський та Смалійчук. Вони спілкуються з президентом клубу безпосередньо у Жироні, їм видніше. І від них ми чули, що якийсь інтерес до Піхальонка є.

Сподіваємось, що вони обговорять свої плани влітку і дадуть нам пропозицію. Піхальонок на це сподівається, і ми теж, тому що він заслуговує грати у такому клубі, як Жирона. Прямих контактів між клубами наразі не було, – сказав Фрідман в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, у поточному сезоні Піхальонок провів за дніпрян 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 5 асистів. Його контракт з клубом чинний до 30 червня 2025 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро. За збірну України хавбек відіграв 8 поєдинків.

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