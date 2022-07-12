Нещодавно стало відомо, що захисник збірної України може перейти в Аякс, якщо той продасть Лісандро Мартінеса в Манчестер Юнайтед чи Арсенал. Вацко вважає, що трансфер Матвієнка є доволі реальним.

Матвієнко може замінити зірку Аякса, якого за серйозні гроші продають в Англію

"Матвієнко дійсно є в шорт-листі амстердамського Аякса на позицію лівого центрального захисника. В цьому питанні все буде залежати від того, чи продасть Аякс свого основного гравця на цій позиції – Лісандро Мартінеса, яким цікавляться Манчестер Юнайтед і Арсенал. Ціна питання – 50 млн євро. Матвієнко замість Мартінеса – це форматна заміна. Далі слово за Шахтарем.

Шанси на те, що Шахтар погодиться продати Матвієнка, є. У Миколи висока зарплата. Зараз він є одним з найбільш високооплачуваних гравців Шахтаря. У Шахтаря на цей момент економічно не все слава богу. Це може бути плюсом для Матвієнка і його можливого трансферу у європейський клуб.

Але це тільки шорт-лист Аякса. Він не виходив з офіційною чи будь-якою іншою пропозицією щодо Матвієнка", – зазначив Вацко у програмі Вацко On Air.

Нагадаємо, контракт Матвієнка з Шахтарем чинний до літа 2025 року. Окрім "гірників", 26-річний захисник на правах оренди раніше виступав за Ворсклу і Карпати.

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