Недавно стало известно, что защитник сборной Украины может перейти в Аякс, если продаст Лисандро Мартинеса в Манчестер Юнайтед или Арсенал. Вацко считает, что трансфер Матвиенко достаточно реален.

Матвиенко может заменить звезду Аякса, которого за серьезные деньги продают в Англию

"Матвиенко действительно есть в шорт-листе амстердамского Аякса на позицию левого центрального защитника. В этом вопросе все будет зависеть от того, продаст ли Аякс своего основного игрока на этой позиции – Лисандро Мартинеса, которым интересуются Манчестер Юнайтед и Арсенал. Цена вопроса – 50 млн евро. Матвиенко вместо Мартинеса – это форматная замена, дальше слово за Шахтером.

Шансы на то, что Шахтер согласится продать Матвиенко, есть. У Николая высокая зарплата. Сейчас он является одним из самых высокооплачиваемых игроков Шахтера. У Шахтера на данный момент экономически не все слава богу. Это может быть плюсом для Матвиенко и возможного трансфера в европейский клуб.

Но это только шорт-лист Аякса. Он не выходил с официальным или каким-либо другим предложением по Матвиенко", – отметил Вацко в программе Вацко On Air.

Напомним, контракт Матвиенко с Шахтером действует до лета 2025 года. Кроме "горняков", 26-летний защитник на правах аренды ранее выступал за Ворсклу и Карпаты.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?