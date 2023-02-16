У середині січня керівництво Салернітани звільнило Давіде Ніколу, але через кілька днів після спілкування з гравцями повернуло тренера назад. Однак результати команди за цей відрізок часу не покращилися: Салернітана здобула 1 перемогу і зазнала 3 поразки в чотирьох матчах після "повернення" Ніколи.

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Це стало останньою краплею для президента клубу Даніло Ієрволіно. Бос Салернітани остаточно звільнив Ніколу, і запросив на його місце Паулу Соузу. Про це інформує офіційний сайт клубу.

Як інформує Gazzetta dello Sport, Соуза підписав із Салернітаною контракт до кінця сезону. Якщо йому вдасться врятувати команду в Серії А, його угоду автоматично буде продовжено ще на 2 роки.

Останнім часом Соуза тренував Бордо, збірну Польщі та Фламенго.

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