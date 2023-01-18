"Гранатові" 15 січня програли Аталанті в рамках 18-го туру Серії А з рахунком 2:8. Наступного дня Давіде Ніколу відправили у відставку, що зовсім не стало здивуванням. Наразі безвиграшна серія команди сягнула 6 матчів. З них – 4 поразки.

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Поки преса обговорювала потенційних кандидатів, президент Салернітани шокував громадськість рішенням повернути колишнього наставника. Відтак, Давіде Нікола був безробітним лише 2 дні. За інформацією Sky Sport Italia, ключовою стала позиція футболістів, які переконали президента, що Нікола повинен продовжити працювати.

Нагадаємо, торік італійський фахівець зберіг Салернітані прописку в еліті, набравши в останніх 15 матчах 18 очок. У нинішній кампанії "морські коники" посідають 16 місце в турнірній таблиці і відірвались від зони вильоту на дев’ять очок. По-справжньому провальним для команди Давіде Ніколи виявився лише початок 2023 року.

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