Челсі переграв Тоттенхем у 23-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Перший тайм "шпори" могли завершувати переможцями, але гол Кейна скасували: перед взяттям воріт Харрі підштовхнув Сілву у штрафному.

Челсі знову впевнено побив Тоттенхем – шедевральний гол Зієша та перша поразка Конте зі "шпорами" в АПЛ

По перерві "сині" забили. Двічі. Зієш шедеврально закрутив у дальню дев'ять, а Сілва головою переправив м'яч у сітку. Челсі закріпився третім із 57-ма очками, Тоттенхем, який має в активі 36 залікових балів, залишився поза зоною єврокубків – сьомим.