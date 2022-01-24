Красень-гол Зієша у відеоогляді матчу Челсі – Тоттенхем – 2:0
10:51 - Читать на русском
Челсі переграв Тоттенхем у 23-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
Перший тайм "шпори" могли завершувати переможцями, але гол Кейна скасували: перед взяттям воріт Харрі підштовхнув Сілву у штрафному.
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По перерві "сині" забили. Двічі. Зієш шедеврально закрутив у дальню дев'ять, а Сілва головою переправив м'яч у сітку. Челсі закріпився третім із 57-ма очками, Тоттенхем, який має в активі 36 залікових балів, залишився поза зоною єврокубків – сьомим.
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