Томас Тухель прекрасно грає з Тоттенхемом. Підтвердження тому – дві впевнені перемоги у півфіналі Кубка ліги. Німець здивував схемою та добре обмежив суперника. Сьогодні Челсі знову вийшов у схемі з 4 захисниками.

Однак матчі з Тоттенхемом – єдиний позитив Челсі за останні місяці. У чемпіонаті "сині" виграли лише двічі за 9 турів. Інша справа Тоттенхем. "Шпори" до виїзду на Стамфорд Брідж не знали поразок в АПЛ під керівництвом Антоніо Конте.

Тухель знову перехитрував Конте

Італієць чекав активності від лівого флангу Челсі (тому правим хавбеком поставив Догерті). Що логічно – там мав з'явитися атакувальний Алонсо, тоді як справа безальтернативним був Аспілікуета. Однак Алонсо залишився в запасі, ліву бровку Челсі віддали Сарру, а плани Тоттенхема провалилися.

Челсі тиснув через протилежний фланг де комбінували Маунт і Зієш. Господарі завдяки цьому отримали велику перевагу на старті зустрічі. 5:0 за ударами у перші 10 хвилин і тотальний контроль за "синіми". Партнери створили кілька моментів для Лукаку, гостро пробив Зієш, Сілва замкнув дві подачі з кутових. Втім, Челсі не зумів конвертувати моменти в голи, а Тоттенхем пристосувався.

М'яч залишався в господарів (75% володіння), але вони рідше почали заходити у штрафний майданчик. "Шпори" шукали свої шанси на контратаках. В основному через центр, де Жоржінью не справлявся з перекриванням великої зони. Тоттенхем наприкінці першого тайму навіть забив, але арбітри скасували гол Кейна. Лідер гостей перед ударом (замикав простріл з флангу) штовхнув у спину Сілву.

Шикарний гол Зієша і ще одна спокійна перемога Челсі

У другому таймі в Челсі запрацювало все. І причиною тому стала сміливіша гра Тоттенхема. "Шпори" спробували зустріти суперника вище, увімкнути пресинг, але поплатилися за це. Хадсон-Одой протягнув м'яч з флангу, скористався вільною зоною і відпасував на Зієша, а Хакім шедевральним ударом в "дев'ятку" відкрив рахунок! Через кілька хвилин марокканець міг забивати ще раз – врятував Льоріс.

Зієш – найкращий гравець матчу. Зрештою його удари та гострі подачі мали призвести до голів. Як і постійні навіси на Сілву зі стандартів. Бразилець раз по раз вигравав повітря у чужому штрафному. З четвертої спроби Тьягу забив, замкнувши подачу Маунта. Все стало зрозуміло. У Тоттенхема не було ресурсів для камбеку. Гостям навіть не вдавалося побудувати осмислену атаку – Челсі грамотно все перекривав.

"Шпори" кілька разів підійшли до воріт Кепи, але й ті епізоди не були гострими. На кінцівку зустрічі Тухель випустив в центр поля Канте, а Кепа потягнув важкий удар Кейна з кутового. Після цього вивітрилися останні крихти інтриги. Челсі переміг, набрав 47 очок і закріпився на третьому місці. Тоттенхем досі вище в таблиці за втраченими очками (зіграв на 4 матчі менше), але за набраними – лише сьомий (36 пунктів).