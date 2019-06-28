У Росію не переїде – мати чемпіона світу з Шахтаря розповіла зворушливу історію про смерть його прабабці в Донецьку

Мама захисника Шахтаря Юхима Коноплі – про мрію свого сина, єдине татуювання, яке дозволила, та ностальгію за довоєнним Донецком.

Жінка, яка працює в Національній гвардії, змушена була поміняти декілька квартир у Харкові – квартира в окупованому проросійськими бойовиками Донецьку розташована неподалік від славнозвісного аеропорту. В ефірі Першого національного мати вихованця Шахтаря, який став чемпіоном світу на молодіжному рівні, розповіла, що Юхим категорично не перейде в російський клуб, адже в нього сім'я патріотів, а всі мрії лише про одне – стати гравцем основи рідних "гірників".

Також ми дізналися, чому вона дозволила сину зробити єдине татуювання. Це доволі драматична історія, пов'язана з його прабабцею.

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"Син дуже сумує за рідним містом, там усе залишилося. У нього в Донецьку за цей час померла прабабця, він її дуже любив, а ми навіть не могли потрапити на похорон.

Дозволила йому зробити єдине татуювання – на передпліччі написано: "З Вірою в серці, з Вірою по життю". Прабабцю було звати Віра", – пригадала жінка.

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До слова, з рідними Конопля, як зізнався сам, бачиться лише раз на півроку. Мама, яка вже 15 років служить в Збройних силах України, наразі надто далеко від сина, і їхні графіки не дозволяють зустрічатися частіше.