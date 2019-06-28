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В Россию не переедет - мать чемпиона мира Конопли рассказала трогательную историю о смерти прабабушки в Донецке

15:58 16 Читати українською
В Россию не переедет - мать чемпиона мира Конопли рассказала трогательную историю о смерти прабабушки в Донецке
Ефим Конопля (третий справа) – чемпион мира-2019 U-20, который представлял Шахтер

Мама защитника Шахтера Ефима Конопли – о мечте своего сына, единственной татуировке, на которую дала согласие, и ностальгии по довоенному Донецку.

Женщина, которая работает в Национальной гвардии, вынуждена была поменять несколько квартир в Харькове – дом в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке находится недалеко от знаменитого аэропорта. В эфире Первого национального мать воспитанника Шахтера, который стал чемпионом мира на молодежном уровне, рассказала, что Ефим категорически не перейдет в российский клуб, ведь у него семья патриотов, а все мечты лишь об одном – стать игроком основы родных "горняков".

Также мы узнали, почему она позволила сыну сделать единственную татуировку. Это довольно драматическая история, связанная с его прабабушкой.

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"Сын очень скучает по родному городу, там все осталось. У него в Донецке за это время умерла прабабушка, он ее очень любил, а мы даже не могли попасть на похороны.

Позволила ему сделать единственную татуировку - на предплечье написано: "С Верой в сердце, с Верой по жизни". Прабабушку звали Вера", – вспомнила женщина.

К слову, с родными Конопля, как признался сам, видится лишь раз в полгода. Мама, которая уже 15 лет служит в Вооруженных силах Украины, пока слишком далеко от сына, и их графики не позволяют встречаться чаще.

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