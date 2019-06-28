Чемпіон світу U-20 Конопля перейшов у Десну

Чернігівська Десна підписала хавбека Юхима Коноплю.

Десна на своєму офіційному сайті повідомила про річну оренду хавбека Юхима Коноплі. Гравець вже приєднався до команди і відправився на збір до Білорусі.

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Права футболіста належать донецькому Шахтарю, сам перед цим виступав у молодіжній команді "гірників".

У червні Конопля разом зі збірною України U-20 виграв чемпіонат світу-2019 у Польщі.

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