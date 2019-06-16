"Ворота Реала у надійних руках": Лунін з партнерами стали відкриттям ЧС-2019 U-20 – голкіпер вразив ще й уболівальників

Іспанська Marca виділила чотирьох гравців збірної України U-20, які внесли вагомий вклад у перемогу "синьо-жовтих" на чемпіонаті світу-2019. Андрій Лунін, окрім визнання преси, отримав ще й порцію компліментів від іспанських вболівальників.

Збірна України U-20 стала переможцем чемпіонату світу-2019. У фіналі команда Олександра Петракова обіграла команду Південної Кореї з рахунком 3:1. На шляху до чемпіонства "синьо-жовті" лише раз зіграли внічию – тільки Нігерія змогла не програти збірній України. США, Катар, Панама, Колумбія та Італія – всі ці команди залишали поле переможеними.

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Провідне іспанське видання Marca визначило гравців, які стали своєрідними "перлинами" турніру. Збірна України представлена одразу чотирма виконавцями – це Андрій Лунін, Юхим Конопля, Денис Попов та Сергій Булеца. До слова, останній отримав "Срібний м'яч" чемпіонату.

Юхим Конопля

Правий захисник вніс фундаментальний вклад у чемпіонство України. Продемонстрував вміння класно підтримувати атаку та вивести партнера на ударну позицію. В його активі 4 гольові передачі, з них всі у плей-офф – дві в 1/8 фіналу проти Панами та по одній у півфіналі та фіналі. Крім того, не можна не відзначити працездатність Коноплі, який став одним із відкриттів турніру.

Денис Попов

Вилучення у півфіналі проти Італії завадило Попову зіграти у фіналі чемпіонату світу, але не вплинуло на враження від його гри. 20-річний центрбек чудово продемонстрував, що найкращий захист – це атака.

Попов забив 3 голи на чемпіонаті, що є відмінним результатом для захисника. У захисті показав себе справжнім титаном завдяки відмінним фізичним даним.

Сергій Булеца

Він був лідером збірної України U-19 на чемпіонаті Європи рік тому і залишився ним вже на світовій першості. Булеца вів гру команди, діючи по всьому фронту атаки, проте помітно було, що йому більше імпонує грати зліва. До трьох голів він додав 2 результативні передачі.

Андрій Лунін

Видання відзначає, що успіх України на чемпіонаті світу ґрунтувався на безпеці власних воріт, яку забезпечив Лунін. Голкіпер Реала класно потягнув пенальті від Тіджані у поєдинку групового турніру проти Нігерії, що стало розкішним додатком до його вже звичної впевненості. Він пропустив чвертьфінальний матч проти Колумбії через виклик до національної збірної України, а в цілому на турнірі пропустив лише 4 м'ячі та двічі зберіг свої ворота "сухими".

До слова, Лунін, який став найкращим голкіпером чемпіонату світу, вразив і іспанських вболівальників. Фанати переконані, що своєю впевненою грою на Мундіалі 20-річний українець заслужив від Зідана шанс проявити себе у першій команді Реала. Нагадаємо, сезон 2018/19 Лунін на правах оренди провів у складі Леганеса, а наразі його майбутнє залишається невизначеним.

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