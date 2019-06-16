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"Ворота Реала у надійних руках": Лунін з партнерами стали відкриттям ЧС-2019 U-20 – голкіпер вразив ще й уболівальників

21:13 1677 Читать на русском
"Ворота Реала у надійних руках": Лунін з партнерами стали відкриттям ЧС-2019 U-20 – голкіпер вразив ще й уболівальників
Україна U-20 – чемпіон світу-2019

Іспанська Marca виділила чотирьох гравців збірної України U-20, які внесли вагомий вклад у перемогу "синьо-жовтих" на чемпіонаті світу-2019. Андрій Лунін, окрім визнання преси, отримав ще й порцію компліментів від іспанських вболівальників.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

Збірна України U-20 стала переможцем чемпіонату світу-2019. У фіналі команда Олександра Петракова обіграла команду Південної Кореї з рахунком 3:1. На шляху до чемпіонства "синьо-жовті" лише раз зіграли внічию – тільки Нігерія змогла не програти збірній України. США, Катар, Панама, Колумбія та Італія – всі ці команди залишали поле переможеними.

"Лунін та Супряга – герої, а Україна досягла вершини світу": європейські ЗМІ про перемогу "синьо-жовтих" на ЧС-2019 U-20

Провідне іспанське видання Marca визначило гравців, які стали своєрідними "перлинами" турніру. Збірна України представлена одразу чотирма виконавцями – це Андрій Лунін, Юхим Конопля, Денис Попов та Сергій Булеца. До слова, останній отримав "Срібний м'яч" чемпіонату.

Юхим Конопля

Правий захисник вніс фундаментальний вклад у чемпіонство України. Продемонстрував вміння класно підтримувати атаку та вивести партнера на ударну позицію. В його активі 4 гольові передачі, з них всі у плей-офф – дві в 1/8 фіналу проти Панами та по одній у півфіналі та фіналі. Крім того, не можна не відзначити працездатність Коноплі, який став одним із відкриттів турніру.

Денис Попов

Вилучення у півфіналі проти Італії завадило Попову зіграти у фіналі чемпіонату світу, але не вплинуло на враження від його гри. 20-річний центрбек чудово продемонстрував, що найкращий захист – це атака.

Попов забив 3 голи на чемпіонаті, що є відмінним результатом для захисника. У захисті показав себе справжнім титаном завдяки відмінним фізичним даним.

Сергій Булеца

Він був лідером збірної України U-19 на чемпіонаті Європи рік тому і залишився ним вже на світовій першості. Булеца вів гру команди, діючи по всьому фронту атаки, проте помітно було, що йому більше імпонує грати зліва. До трьох голів він додав 2 результативні передачі.

Андрій Лунін

Видання відзначає, що успіх України на чемпіонаті світу ґрунтувався на безпеці власних воріт, яку забезпечив Лунін. Голкіпер Реала класно потягнув пенальті від Тіджані у поєдинку групового турніру проти Нігерії, що стало розкішним додатком до його вже звичної впевненості. Він пропустив чвертьфінальний матч проти Колумбії через виклик до національної збірної України, а в цілому на турнірі пропустив лише 4 м'ячі та двічі зберіг свої ворота "сухими".

До слова, Лунін, який став найкращим голкіпером чемпіонату світу, вразив і іспанських вболівальників. Фанати переконані, що своєю впевненою грою на Мундіалі 20-річний українець заслужив від Зідана шанс проявити себе у першій команді Реала. Нагадаємо, сезон 2018/19 Лунін на правах оренди провів у складі Леганеса, а наразі його майбутнє залишається невизначеним.

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blog_ava
"Лунін та Супряга – герої, а Україна досягла вершини світу": європейські ЗМІ про перемогу "синьо-жовтих" на ЧС-2019 U-20
13:58
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