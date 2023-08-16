"В Динамо ті, хто мало грає, виступають за другу команду, матчі якої проходять на день раніше. Я тренувався з основною командою, а грав за резервну. Я був близьким до того, щоб інтегруватися в основну команду.

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Команда кілька років не була чемпіоном, бувши позаду Шахтаря, а в рік мого приходу ми виграли требл. Оскільки команда вигравала, склад не змінювалося. Цей період в Динамо багато чого мене навчив", – цитує Клейтона Globo Esporte.

Нагадаємо, бразилець, який перейшов у київський клуб у статусі вільного агента, захищав кольори Динамо у 2020-2021 роках. Разом з киянами він став чемпіоном України та володарем Кубка, хоч загалом провів за основну команду жалюгідні 9 хвилин.

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