– В прессе появилась информация, что вы готовы продать Пихаленка зарубежным клубам за сумму от трех миллионов евро, а его клаусула для украинских клубов составляет 4,5 миллиона. Это правда?

– У него клаусула 6 миллионов. Если кто-нибудь захочет купить его за такие деньги, то мы не будем против. Нет – отходите, пожалуйста, в сторону. Торговаться не нужно, просто заплатите клаусулу.

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– То есть, если Полесье заплатит клаусулу, то будете готовы продать Пихаленка и в украинский клуб?

– Пожалуйста, покупайте кто хочет, но такие деньги никто не даст из украинских клубов.

– Шахтер вон Мудрика за 70+30 млн продал в Челси.

– Они его раскручивали. Шахтер умеет делать этот бизнес, а мы нет. Днепру-1 нужно было пробиться на групповой этап еврокубков и там засвечивать Пихаленка. Он должен был проявить себя, как Мудрик в Лиге чемпионов и за сборную.

А Ребров не ставит Пихаленка в состав сборной Украины. О чем тогда можно говорить? У Реброва там свои цели, он с Шаблием работает, а Пихаленок не клиент Шаблия.

– Недавно и Ребров с Судаковым не были клиентами Шаблия, но у нас быстро все меняется.

– Насколько я слышал, сын Реброва работает у Шаблия, – заявил Фридман в комментарии sport-express.ua.

Судакова в Европе никто не будет спрашивать, чего он хочет – что влияет на ценник украинского феномена?