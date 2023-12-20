Президент СК Дніпро-1 підтвердив трансферний бан: "Йовічевич зробив нам найбільшу підніжку"
Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза визнав, що клубу доведеться розібратись з боргами.
– Чи можете підтвердити або спростувати інформацію щодо трансферного бану Дніпра-1?
– Можу підтвердити. У нас бан з’явився після наших юридичних розбірок з паном Йовічевічем. Це подача від нього. Думаю, що ми закриємо це питання.
– У цій справі фігурує тільки Йовічевіч? Чи є ще якісь інші гравці або тренери зі скаргами?
– Основне – це Йовічевіч.
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– Ви сказали, що закриєте це питання. Які прогнози, коли це може трапитись? Клуб встигне до початку трансферного вікна?
– Думаю, можливо, навіть до Нового року закриємо. Зараз у нас аудит йде. Вважаю, що Йовічевіч зробив нам найбільшу підніжку. Дуже цікаво просто. Момент у тому, що, знаєте, покинув клуб посередині дороги. Потім ще… Є моменти. Там якраз Йовічевіч основна фігура.
– Але Дніпро-1 впевнений, що це справа, яку ви спокійно та легко закриєте?
– Так. Ми закриємо її, звичайно. Я одразу знав, що це закінчиться на його користь, тому що, якби, так, ми винні гроші. Але ж, знаєте, немає поки що вироків за "аморальність вчинків".
– Ця ситуація не впливає на трансферні плани Дніпра-1?
– Ні, – запевнив Береза у коментарі Tribuna.
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