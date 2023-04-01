Відомий журналіст та коментатор Ігор Циганик дав свій прогноз на поєдинок 19-го туру УПЛ між львівською та київською командами.

"Львів змінив тренера – це завжди своєрідний "спалах", шанс проявити себе гравцям. Новим наставником команди став Анатолій Безсмертний, який є колишнім гравцем київського Динамо. Тому додаткової мотивації шукати господарям непотрібно.

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Динамо вже час набирати очки, адже в разі чергової втрати важливих балів можна буде забути про боротьбу за найвищі місця. Я вже не говорю про золото чи срібло – взагалі поборотися за потрапляння в єврокубки на наступний сезон.

Переконаний, на киян очікує надзвичайно складний виїзд. Гадаю, "біло-сині" таки вирвуть мінімальну перемогу в один гол", – цитує Циганика РБ.

Нагадаємо, поєдинок між Львовом та Динамо відбудеться у неділю, 2 квітня, о 13:00.

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