"Думаю, перспективи в Динамо у мене були дуже хорошими. Але я тільки відновився після серйозної травми (хрестоподібна зв'язка), і мені потрібно було повертатися у тренувальний процес плавно.

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А в Динамо часу на розкачку немає ні в кого. Тільки наберу, зіграю матч – відчуваю дискомфорт, і на пару днів випадаю. Тільки відновився, і все знову повторюється.

Зім'ятий був період. Але на початковому етапі, коли я тільки почав тренуватися з Динамо в загальній групі, до мене часто підходив Рауль (помічник Сергія Реброва в Динамо, – прим.) і говорив: "Я здивований! Ти чудово розумієш нашу структуру гри". Мене пробували на різних позиціях. І на кожній я розумів, що від мене вимагається, розумів усі вимоги тренерів, які були цьому здивовані: говорили мені, що багато хто з їхніх, хто був у команді два роки, не розуміли, як треба грати.

У Динамо я прийшов у лютому, і була домовленість, що рішення про подальшу співпрацю ухвалюватимуть улітку. Контракт ми продовжили, і новий сезон я вже почав у команді повноцінно. Хороший був період. Але потім отримав травму меніска. Після якої повноцінної ігрової практики я вже не отримував. У результаті, я сам виступив ініціатором того, щоб піти з Динамо. Тому що в мене було головне прагнення – грати. Нехай навіть не в такій іменитій команді. Футболіст повинен грати. Тільки це приносить йому посмішку", – сказав Федорчук в інтерв'ю YouTube-каналу Руха.

Нагадаємо, за Динамо Валерій виступав з лютого 2016-го по серпень 2017 року, забивши 1 гол в 11 матчах.

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