Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык дал свой прогноз на поединок 19-го тура УПЛ между львовской и киевской командами.

"Львов сменил тренера – это всегда своеобразная "вспышка", шанс проявить себя игрокам. Новым наставником команды стал Анатолий Бессмертный, который является бывшим игроком киевского Динамо. Поэтому дополнительной мотивации хозяевам искать ненужно.

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Динамо пора набирать очки, ведь в случае очередной потери важных баллов можно будет забыть о борьбе за самые высокие места. Я уже не говорю о золоте или серебре – вообще побороться за попадание в еврокубки на следующий сезон.

Убежден, киевлян ожидает чрезвычайно сложный выезд. Думаю, "бело-синие" все-таки вырвут минимальную победу в один гол", – цитирует Цыганыка РБ.

Напомним, поединок между Львовом и Динамо состоится в воскресенье, 2 апреля, в 13:00.

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