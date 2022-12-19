Нещодавно Португалія залишилися без головного тренера – Фернанду Сантуш, який очолював команду 8 років, покинув свою посаду після невдачі на ЧС-2022.

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Фаворитом на посаду наставника збірної називають Жозе Моурінью, який ще жодного разу в кар'єрі не працював у національних командах. Контракт 59-річного португальця з Ромою розрахований до літа 2024-го, але Жозе розглядає можливість відходу, повідомляє Telegraph.

Моурінью зацікавлений у роботі в збірній Португалії і вже дав попередню згоду на призначення. Єдине, що поки стримує тренера – він не впевнений, що йому підійде значно менша інтенсивність роботи в збірній, ніж у клубі. Федерація футболу Португалії вже підготувала дворазовому переможцю ЛЧ контракт до 2026-го.

Португалець очолив Рому у 2021 році. У дебютному сезоні під його керівництвом команда виграла Лігу конференцій, а в чемпіонаті Італії 2022/23 посідає 7 місце.

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