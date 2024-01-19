Нападник Реала Вінісіус провокував наставника Атлетіко під час зустрічі в Кубку Іспанії.

Мадридське дербі в Кубку Короля закінчилося перемогою "матрацників" 4:2. Зустріч супроводжувалася неймовірним напруженням, а на полі кілька разів виникали суперечки.

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Найнеприємнішим моментом гри стала сутичка між нападником Реала Вінісіусом та тренером Атлетіко Дієго Сімеоне. Бразилець намагався провокувати аргентинського фахівця. Зірка "вершкових" підійшов до Сімеоне та промовив "Я – сьомий номер мадридського Реала". На цю фразу наставник Атлетіко відповів: "В пи**і твоєї мамці цей сьомий номер".

За свої слова головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне отримав жовту картку.

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