Нападающий Реала Винисиус провоцировал наставника Атлетико во время встречи в Кубке Испании.

Мадридское дерби в Кубке Короля закончилось победой "матрасников" 4:2. Встреча сопровождалась невероятным напряжением, а на поле несколько раз возникали споры.

Кубок Испании: результаты жеребьевки 1/4 финала – Барса в Класико, проходной соперник для Довбика и Цыганкова

Самым неприятным моментом игры стало столкновение между нападающим Реала Винисиусом и тренером Атлетико Диего Симеоне. Бразилец пытался провоцировать аргентинского специалиста. Звезда "сливочных" подошел к Симеоне и сказал: "Я – седьмой номер мадридского Реала". На эту фразу наставник Атлетико ответил: "В пи**е твоей мамочки этот седьмой номер".

За свои слова главный тренер Атлетико Диего Симеоне получил желтую карточку.

Реал вылетел из Кубка, проиграв Атлетико в битве с 6 голами – Лунин довёл игру до овертайма, оборона подставила украинца